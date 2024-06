Hindistanın Maharaştra ştatında Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus Su-30MKI qırıcısı qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Hindistan KİV-ləri məlumat verib.

Bildirilib ki, qəza sınaq uçuşu zamanı baş verib.

