Flik bu iki ulduz futbolçunu istəyir

“Barselona”nın yeni məşqçisi Hansi Flik komandaya gələndən sonra klubun hansı futbolçuları transfer edəcəyi maraqla izlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Barselona”nın gündəmində əsasən iki futbolçu var. Onlardan biri Niko Uilyamsdır. Bildirilir ki, Hansi Flik hələ kluba gəlməzdən əvvəl “Barselona” futbolçuya maraq göstərib. Flik gələndən sonra Niko Uilyamsın transferinə razılıq verib. "Barselona" "Atletik Bilbao"nun ispan oyunçusu Niko Uilyams üçün sərbəst qalma məbləği olan 60 milyon avronu ödəyə bilər.“Barselona”nın marağında olan digər futbolçu Coşua Kimmixdir.

