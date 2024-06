Ədliyyə nazirinin müavini Toğrul Musayev vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən bildirir ki, bu barədə müvafiq sərəncam imzalanıb.

Sərəncama əsasən, ikinci dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri T.Musayev tutduğu vəzifədən azad edilib.

Qeyd edək ki, Toğrul Musayev 24 ildir ədliyyə nazirinin müavini idi.

