Xəbər verdiyimiz kimi, üç gün öncə Novxanı yolunda ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az Milli.az-a istinadən bildirir ki, sözügedən qəzada dünyasını dəyişən 23 yaşlı Fəridin sosial şəbəkələrdə videosu yayılıb. Həmin görüntülərdə onun dostuna söylədiyi sözlər insanları kədərləndirib.

Dünyasını dəyişəcəyini öncədən bilirmiş kimi, ona ürək sözlərini deyən gəncin sözləri diqqət çəkib.

