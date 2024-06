Həkim Xariqə Məmmədəliyeva vəfat edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, o, uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, X.Məmmədova ali tibb təhsilinə yiyələndikdən sonra uzun illər həkim-ginekoloq vəzifəsində çalışıb. Sonradan yaşla əlaqədar olaraq təqaüdə çıxıb.

O, Xalq artisti, tanınmış tarzən Vamiq Məmmədəliyevin və mərhum akademik Vasim Məmmədəliyevin bacısıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.