Pul qazanmağı bacarmayan bürclər - Daim yoxsul qalacaqlar

Astroloji araşdırmalara görə, bəzi bürclər heç vaxt pul qazanmağa meyilli olmurlar. Buna görə də, əksər hallarda az gəlirlə yaşayırlar.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Balıqlar bürcü daim kasıb olan bürclər sırasında birincidir. Çünki onlar üçün puldan daha vacib şeylər var. Çox pul qazanmaq əvəzinə, öz sevdikləri işlə məşğul olmaq onlar üçün daha maraqlıdır.

Qız bürcləri də kasıb olacaq bürclər sırasındadır. Bu bürcün nümayəndələri həmişə əyləncə haqında fikirləşir. Ona görə də, son pullarını da əyləncəyə xərcləyə bilirlər.

Kasıb olacaq bürclər sırasında Oxatanlar da var. Çox özünə qapanan bürc olduqlarına görə, işləməyi, pul qazanmağı sevmirlər. Onlar üçün tək qalmaq hər şeydən üstündür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.