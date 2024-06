Azərbaycan Karate Federasiyasında (AKF) yeni təyinatlar reallaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, AKF-nin parakarate üzrə yığma komandasının baş məşqçisi Rənad Əliyev, federasiyanın Parakarate komitəsinə sədr seçilib.

Digər qərara əsasən AKF prezidentinin köməkçisi Vüsal Abdullazadə Texniki təminat xidmətinin rəisi vəzifəsinə təyin olunub.

