Joze Mourinyonu baş məşqçi postuna gətirən "Fənərbağça" ilə bağlı yeni transfer iddiası ortaya atılıb.

Metbuat.az "NTV Spor"a istinadən xəbər verir ki, iddiaya görə, İstanbul klubu İngiltərə millisinin hücumçusu Rahim Sterlinqlə razılığa gəlib.

Ötən mövsüm "Çelsi"nin heyətində 43 oyuna çıxan ingilis oyunçu 10 qol vurub, 8 məhsuldar ötürmə verib.

