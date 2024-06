Nikol Paşinyanın gündəliyində Bakıya səfər planlaşdırılmayıb.

Metbuat.az “Sputnik Ermənistan”a istinadən xəbər verir ki, bunu Paşinyanın mətbuat katibi Nazeli Baqdasaryan deyib.

O, Bakıda keçiriləcək COP29 sammitində Paşinyanın da iştirak edəcəyinə dair məlumatları təkzib edib.

