Gələn həftə bürcləri nə gözləyir? - Eşq, pul, iş...

Astroloqlar qarşıdakı həftə üçün bürcləri gözləyən yenilikləri açıqlayıblar.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bürc proqnozlarını təqdim edir:

Oğlaq - işləri qaydasına salmağın zamanıdır, bu həftə "uğur zolağı"nın başlanğıcı ola bilər. Planlı və nizamlı hərəkət etmək lazımdır.

Dolça - maddi cəhətdən işləriniz qaydasına düşə bilər, yaxşı təkliflər ola bilər. Özünüzə güvənin və risk etməkdən çəkinməyin.

Balıqlar - şəxsi münasibətləri qaydasına salmaq lazımdır. Əks halda, problemlər dərinləşə bilər. Eqoist davranışlardan qaçın.

Qoç - ailə daxilində baş verən mübahisələri sonlandırmaq üçün əla zamandır. Anlayışlı və diqqətcil olmaq lazımdır.

Buğa - sərfəli iş təklifləri ala bilərsiniz. Qərar verərkən uzunmüddətli qərarlar vermək lazım gələcək. Bu təkliflər nəticəsində maddi durumunuz yaxşılaşa bilər.

Əkizlər - əlinizə yüksək məbləğ keçəcək. Şəxsi inkişafınıza, biznes və karyeraya yatırım etmək üçün şanslı dövrdür. Fürsəti qaçırmayın.

Xərçəng - arzuladığınız insanla qarşılaşa bilərsiniz. Eşq həyatınızda uğurlu bir dönəmə girirsiniz. Seçim edərkən diqqətli qərarlar vermək lazımdır.

Şir - iş yerindəki konfliktləri sonlandırmaq lazımdır. Əks halda, iş həyatınızda problemlər yarana bilər. Eyni zamanda, qarşıdakı həftə maddi itkiləriniz olacaq.

Qız - xoş olmayan xəbərlər ala bilərsiniz. Lakin öhdəsindən gələ biləcəyiniz bu problemlər tezliklə həll olunacaq. Yetər ki, geri addım atmayın.

Tərəzi - ailə və dostlarınızla ünsiyyətdə anlaşılmazlıqlar yarana bilər. Bunun davamlı bir problemə çevrilməməsi üçün anında doğru qərarlar vermək lazım gələcək.

Əqrəb - eqoist davranışlarınız ətrafınızdakıları bezdirə bilər. Odur ki, daha səmimi və qayğıkeş olmağınız lazım olacaq. Qarşıdakı həftə kiçik anlaşılmazlıqlar gözləyir.

Oxatan - çoxdandır gözlədiyiniz xoş xəbərləri gələn həftə eşidə biləcəksiniz. Nəticədə maddi və psixoloji olaraq uğurlu günləriniz başlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.