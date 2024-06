Xəbər verdiyimiz kimi, aktyor Nicat Rəhimovun illər sonra övladı dünyaya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyor sosial media hesabında körpə qızının fotosunu paylaşıb. Nicat Rəhimov fotoya "Bu Allaha təşəkkür postudur. Həyatımıza dəyər qatan, uzun illər sonra mənə ata adını qazandıran Mehriban qızım, xoş gəldin", - deyə yazıb.

Qeyd edək ki, yeddi il əvvəl ailə quran Nicat Rəhimov övlad həsrəti çəkdiyini açıqlamışdı.

