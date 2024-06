Aktyor Nicat Rəhimov ata olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı aparıcı İlkin Həsənli sosial mediada paylaşım edib. O, aktyorla birgə fotolarını paylaşaraq qeyd edib:

"Nə gözəl xəbər, çox şükür. Qız ataları klubuna xoş gəldin".



Aktyorun xanımı Ülviyyə Rəhimova isə bloqer Nigar Seyidin onlara yazdığı “Ana və ata oldular. Çox sevincliyəm” paylaşımını yayımlayıb.



Qeyd edək ki, aktyor Nicat Rəhimov 2017-ci ildən ailəli olsa da, övladı olmurdu.

