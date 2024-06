Maştağada kişi qaynını bıçaqlayıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, qəsəbə sakini, əvvəllər məhkum olunmuş, 1984-cü il təvəllüdlü İlkin Məmmədov aralarında baş verən mübahisə zamanı qaynı Sərxan Namazovu bıçaqlayıb.



Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib, hadisəni törədən şəxs tutulub.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.