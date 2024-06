Bu şəxslər hər gün qatıq yeməlidir

Qatıq ən çox yeyilən ağartı məhsullarından biridir. Çox qədim zamanlardan xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə qatıqdan istifadə olunub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən qatığın faydalarını təqdim edir:

- Sümükləri gücləndirərək osteoporoz riskini azaldır

- Bağırsaq mikrobiomunu tarazlaşdırmağa kömək edir

- Faydalı mədə bakteriyalarını qidalandırır, həzmi yaxşılaşdırır

- Qatıq şişkinliyi və qazı azaldır

- Həzm sisteminin sağlamlığını dəstəkləyir

- Zülalla zəngindir

- Həm də tip 2 diabetin qarşısının alınmasında rol oynayır

- İltihabı azaldır, immuniteti gücləndirir

- Diş sağlamlığını qoruyur

- Qan təzyiqini aşağı salır və ürək üçün faydalıdır

- Dərinin parlaqlığını və elastikliyini artırır.

