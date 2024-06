Rusiyada “Su-34” təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, qəza nəticəsində ekipaj üzvləri həlak olub.

Hadisə Osetiya dağlarında planlı təlim uçuşu zamanı baş verib. Qəzaya səbəb texniki nazaslıq olub.

