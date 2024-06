Fransa Prezidenti Emmanuel Makron istefa verə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Europe 1" radiostansiyası bildirib.

Məlumata görə, istefa məsələsini prezident Makron özünün yaxın adamları ilə müzakirə edib.

Prezidentə yaxın mənbə bildirib ki, onun istefası tabu deyil:

"Bəli, bu gün biz bütün ssenariləri nəzərdən keçirməliyik. O, beş illik səlahiyyət müddətinin sonunu qurban verməyə hazırdır".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.