İki Fransa vətəndaşı Qazaxıstandakı Baykonur kosmodromunun ərazisinə girməyə çalışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə RİA Novosti öz mənbəsinə istinadən məlumat yayıb.

Məlumata görə, onlardan biri susuzluqdan ölüb.

