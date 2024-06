Ürək üçün ən faydalı meyvə budur - Kardioloq

Bir çox meyvələrdə olan faydalı elementlər ürək-damar xəstəlikləri riksini azaldır.

Metbuat.az xəbər verir ki, amerikalı kardioloq Dilak Vivek hansı meyvəni çox yediyini açıqlayıb:

“Mən alma yeməyi sevirəm. Bu meyvədə C vitamini, antioksidantlar var. Aşağı qlikemik indeksli alma II tip diabetin yaranmasının qarşısını alır”.



Digər kardioloq Cenifer Mieres armud və albalı tərəfdarıdır.

Onlar xolesterin və təzyiqi salır.

Ona görə meyvələrdən ürəyin xeyrinə istifadə etmək olar.

Səhər acqarına meyvə yemək olmaz, bu mədə-bağırsaq sistemi üçün zərərlidir.

Eləcə də ürək üçün balıq, tərəvəz və paxlalılar da vacibdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.