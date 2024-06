Rusiya sülhməramlıları Xocalını tərk edir - VİDEO

Xocalı hava limanında Rusiya sülhməramlı kontingentinin missiyasının başa çatmasına həsr olunmuş təntənəli mərasim keçirilib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, mərasimdən sonra sülhməramlılara məxsus hərbi texnika bölgəni tərk edib. Xatırladaq ki, aprelin 17-də Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki Rusiya sülhməramlı kontingentinin çıxarılmasına başlanılıb.

Rusiya sülhməramlılarının Azərbaycan ərazisindən vaxtından əvvəl çıxarılması barədə hər iki ölkənin ali rəhbərliyi tərəfindən qərar qəbul edilib.



