Azərbaycanın 21 yaşadək futbolçulardan ibarət millisi bu gün növbəti yoldaşlıq matçını keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Samir Əliyevin rəhbərlik etdiyi kollektiv Bakıda Bolqarıstandan olan həmyaşıdları ilə qarşılaşıb.“Liv Bona Dea Arena”da baş tutan matçda hesab açılmayıb - 0:0.

Qeyd edək ki, komanda iyunun 7-də Slovakiya ilə keçirdiyi yoldaşlıq görüşündə 2:3 hesabı ilə məğlub olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.