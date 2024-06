Gəncə şəhərində bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Gəncə şəhər sakini Hüseynov Rafael Vidadi oğlu həyat yoldaşı Hüseynova Aysel Sahib qızı ilə aralarında yaranmış mübahisə zamanı, ona bıçaqla xəsarətlər yetirib.

Hadisəni törətmiş Rafael Hüseynov saxlanılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

