Tanınmış jurnalist Ülviyyə İsmayılovanın oğlu Camal Hüseynli "Qarabağ" futbol klubunun heyətində oynayacaq.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə jurnaist Ülviyyə İsmayılova özü bildirib. O qeyd edib:



"Xoş gəlmisən! "Qarabağ" futbol klubunun yeni oyunçusu Camal Hüseynli".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.