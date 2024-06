“Azərbaycanla sülh müqaviləsini bir aydan sonra imzalamağa hazırıq”.

Metbuat.az Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Nikol Paşinyan parlamentdə çıxışı zamanı deyib.

O bildirib ki, müqavilənin hazırkı mətni tam hazırdır.

