Səhərlər bu qidanı yeyənlər xəstəlik üzü görmür

Zoğal tərkibində yüksək C vitamini olan, antioksidanlarla zəngin meyvələrdən biridir.

Metbuat.az Medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, bu meyvədən hazırlanan mürəbbə və cem səhər yeməyi üçün ideal seçim ola bilər. Ekspertlər bildirirlər ki, C vitamini “bombası” olan bu meyvədən hazırlanan kompot da olduqca faydalıdır.

Zoğaldan hazırlanan məhsullar həm olduqca ləzzətlidir, həm də sağlamlığa bir çox faydası olan ənənəvi qidalardır.



- Zoğal mürəbbəsi C vitamini ilə zəngindir. Vitamin C immunitet sistemini gücləndirir, bədən hüceyrələrini bərpa edir. Bu qida bədəni infeksiyalardan qoruyur və xəstəliklərə qarşı müqaviməti artırır.

- Zoğal güclü antioksidantlar olan flavonoidlər və polifenollarla zəngindir. Bu antioksidantlar bədəndə sərbəst radikalların yaratdığı hüceyrə zədəsini azalda bilər. Beləliklə, bir çox xroniki xəstəlik riski aradan qalxar.



- Zoğal mürəbbəsi ürək sağlamlığını dəstəkləyə biləcək bir çox qida maddəsi ehtiva edir. Tərkibindəki yüksək antioksidant tərkibi qan təzyiqini aşağı sala, qan damarlarını genişləndirə və xolesterol səviyyəsini tarazlaşdıra bilər.



- Zoğal liflə zəngin qidadır. Lif həzm sisteminin sağlamlığını dəstəkləyir, həzmi tənzimləyir və qəbizlik kimi həzm problemlərinin qarşısını alır.



- Zoğal mürəbbəsində antiinflamatuar xüsusiyyətlərə malik bəzi maddələr var. Bu xüsusiyyətlər iltihabı və şişkinliyi azalda, oynaq ağrılarını aradan qaldıra və revmatoid artrit kimi iltihablı vəziyyətlərin simptomlarını aradan qaldıra bilər.



- Səhər yeməyində tam taxıl çörəyinin üzərinə çəkərək yeyə biləcəyiniz zoğal ceminin tərkibində olan antioksidanlar və vitaminlər saç və dəri sağlamlığını dəstəkləyir. Vitamin C kollagen istehsalını artırmaqla dərini gənc və parlaq saxlamağa kömək edir, antioksidanlar isə saçları gücləndirir.



- Zoğal mürəbbəsi desertləri əvəz edə bilər.

Bununla belə, şəkərsiz variantlara üstünlük verin. Çünki bəzi markaların istehsal etdiyi məhsulda əlavə şəkər və ya konservantlar ola bilər. Buna görə təbii məhsullar almağa diqqət yetirilməlidir.

