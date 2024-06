Azərbaycanda müəllimin "Son zəng"də atdığı addım maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Belə ki, məktəblərin birindi sinif rəhbəri olan müəllim "Son zəng"də şagirdləri ilə eyni geyimi geyinib. Onun bu addımı sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən bəyənilib.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

