Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski deyib ki, Kiyev sabah Moskva ilə sülh danışıqlarına başlamağa hazırdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna liderinin çıxışı sosial şəbəkələrdə yayımlanır.

Bununla belə, o deyib ki, danışıqlar üçün bir şərtin yerinə yetirilməsi tələb olunur. Bu şərt isə odur ki, Rusiya Federasiyası ölkənin ərazi bütövlüyünə hörmət etməlidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.