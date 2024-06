Tovuzda bədbəxt hadisə baş verib.

Metbuat.az Apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun İbrahimhacılı kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, kənd sakini olan azyaşlını elektrik cərəyanı vurub. O, dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib.

