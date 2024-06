İsveçrədə keçirilmiş Ukrayna üzrə Sülh Sammitinin kommünikesini imzalayan ölkələrin siyahısı azalıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsveçrə hökumətinin saytında dərc olunmuş siyahıdan məlum olub.

Siyahıya görə, İraq və İordaniya artıq imzalayanlar sırasında yoxdur. Beləliklə, imzalayanların sayı 80-dən 78-ə, imzalamayan ölkələrin sayı isə 15 olub.

İraq və İordaniyanın niyə imzalarını geri çəkməsinin səbəbi bəlli deyil.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.