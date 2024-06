Fransa millisində Mbappe şoku - Bu oyunları buraxacaq

Fransa yığmasının hücumçusu Kilian Mbappe Avropa çempionatının qrup mərhələsində Avstriya ilə görüşdə (1:0) burnunu sındırıb.

Metbuat.az “Le Figaro”ya istinadla xəbər verir ki, 25 yaşlı forvard həkim müayinəsindən keçib.

Tibbi yoxlamadan sonra məlum olub ki, Kilianın əməliyyata ehtiyacı olmayacaq, o, maskada oynayacaq.

Həmçinin hücumçunun Avropa çempionatının qrup mərhələsinin qalan oyunlarını buraxacağı və meydana yalnız pley-off mərhələsində çıxa biləcəyi bildirilib.

Qeyd edək ki, Fransa qrup mərhələsi çərçivəsində iyunun 21-də Niderland, ayın 25-də Polşa ilə qarşılaşacaq.

