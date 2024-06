İşğaldan azad edilmiş Laçın rayonundan yeni görüntülər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baku TV-nin "Sözsüz" rubrikasında yayımlanan kadrlarda Minkənd kəndində yerləşən və əsrarəngiz gözəlliyi ilə seçilən Fateh bulağı yer alıb.

Sözügedən videonu təqdim edirik:

