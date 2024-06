Baş prokuror Kamran Əliyev cari il iyunun 28-də Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkir və Gədəbəy rayon sakinlərinin qəbulunu keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluğun Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirlib ki, qəbul saat saat 10:00-da Qazax rayon prokurorluğunun inzibati binasında baş tutacaq.

Bildirilib ki, vətəndaşların qəbulla bağlı qeydiyyatı və Qazax rayonuna gəlmələrinin təşkili rayon prokurorları tərəfindən həyata keçiriləcək.

