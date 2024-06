"TikTok" yeni tətbiqi “Whee”ni təqdim edib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, yeni sosial media tətbiqi "Instagram" ilə bənzərdir. Belə ki, burada yalnız fotolar paylaşmaq olur. Lakin burada paylaşdığınız fotolar ancaq dostlarınız tərəfindən görünəcək.

Tətbiq hazırda “Google Play Store”da test mərhələsindədir.

