"Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin strukturuna dəyişiklik edilib.

Metbuat.az bildirir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı müvafiq qərar imzalayıb.

Qərarla “Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin strukturuna aşağıdakı məzmunda hissələr əlavə edilsin:

- AZTV

- Mədəniyyət TV

- İdman TV

- Azərbaycan Radiosu

- Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.