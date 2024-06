Türkiyə lirəsi yenidən kəskin ucuzlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1 dollar qardaş ölkədə ilk dəfə olaraq 32,82 lirəyə qalxıb.

Avro isə 35,14 lirəyə satılır.

