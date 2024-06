Xəbər verdiyimiz kimi, iyunun 24-də paytaxtın Xəzər rayonu Şüvəlan qəsəbəsində 1986-cı təvəllüdlü Allahverdiyev Rövşən Oqtay oğlu polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılarkən silahlı müqavimət göstərib. Atışma nəticəsində 3 polis və 1 mülki şəxs həyatını itirib.

Metbuat.az vəfat edən polis əməkdaşlarının görüntüsünü təqdim edir:

