Prezident onları təltif etdi - SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev Dövlət qulluqçularının təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sərəncamla dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif edilirlər:

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Hacıyev Rauf Vahid oğlu

Yusifov Cavanşir Əmiralı oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Abdullayev Əlimərdan Rəcəb oğlu

Alxasov Vahid Feyruz oğlu

Babayev Elturan Ağasəfər oğlu

Babayev Mürvət Sıracəddin oğlu

Cəlil Xoca Nailə Səyyad qızı

Əhmədov Sabir Əhməd oğlu

Əliyev Etibar İsmayıl oğlu

Əliyev Səlaəddin Balağa oğlu

Əliyeva Yeganə İsrafil qızı

Əmənov İlham Lətif oğlu

Əsədov Novruz Yunis oğlu

Hacıyeva Elmira Qənbər qızı

Həsənov İsmayıl Çoban oğlu

Hüseynov Azad Əlibala oğlu

Xəlilova Rəhilə Baxış qızı

İmanov Mehdi Aydın oğlu

Kərimova Şəhla Baxış qızı

Qasımov Adəm Həsən oğlu

Qasımov Osman Məstəli oğlu

Qurbanov Elçin Hüseyn oğlu

Məmmədov Cəlal Mirzağa oğlu

Mirzəyev Əziz Mirzəağa oğlu

Musayev Səid Əhəd oğlu

Müslümov Fazil Ağaqulu oğlu

Nəcəfov Etibar Əli oğlu

Osmanova Ətayə Kərim qızı

Pənahov Şəmsəddin Səlim oğlu

Rəhimova Gülnarə Yusif qızı

Səfərov Mahir Oruc oğlu

Səmədzadə Əjdər Elman oğlu

Şabanov Abdulkərim Şaban oğlu

Şahbazi Bəhruz Əli oğlu

Vəliməmmədova Arzu Həmzə qızı

Vəliyev Akif Sozalı oğlu

Zeynalov Əlipaşa Eldar oğlu

“Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə

Abaszadə Səidə Rizvan qızı

Abbasəliyev Hüseynqulu Murtuza oğlu

Abbasov Şahin Nazim oğlu

Abbasova Nuranə Qulam qızı

Abbaszadə Qəzənfər Aydın oğlu

Abdullayev Hikmət Şamil oğlu

Abdullayev İbrahim Fərrux oğlu

Abdullayeva Şölə Tofiq qızı

Ağalarbəyli Nuranə Məhərrəm qızı

Ağamuradova Şamama Kamil qızı

Ağayev Namiq Ataxan oğlu

Ağayev Rüfət Surxay oğlu

Ağazadə Afaq Məzahir qızı

Alıyeva Ayna Xudat qızı

Alqayev İlqar Yusif oğlu

Alşanlı Aytən Suddar qızı

Aşurova Dərya Zakir qızı

Babayev Nazim Məhərrəm oğlu

Babayev Zamiq Nurəli oğlu

Bağırov Tahir Cahangir oğlu

Bağırova Fatma Fərrux qızı

Bayramov Anar Məmməd oğlu

Bayramov Yusif Valeh oğlu

Bədəlov Ataxan Əkbər oğlu

Bədirxanov Zamin Ədalət oğlu

Caniyev Səbuhi Fəxrəddin oğlu

Cəfərov İsmayıl Həmid oğlu

Cəfərov Ziya Mirzəbala oğlu

Cəlilov Mustafa Məcid oğlu

Cəlilov Ramin Ramiz oğlu

Çələbizadə Lalə Vaqif qızı

Dəmirçiyeva Sona Nəsib qızı

Eyvazov Emin Rafail oğlu

Əhmədli Yusif Elçin oğlu

Əhmədov Süleyman Zahid oğlu

Əhmədov Vüqar İlyas oğlu

Ələkbərov Fərhad İslam oğlu

Əlili Amil Ağaismayıl oğlu

Əliyev Azad İbrahim oğlu

Əliyev Babək Əbülfət oğlu

Əliyev Cabir Həsən oğlu

Əliyev Cavanşir Sərdar oğlu

Əliyev Elxan Fərrux oğlu

Əliyev Rauf Nurulla oğlu

Əliyev Şəhriyar Yusif oğlu

Əliyev Tural Rauf oğlu

Əliyev Vəfadar Fariz oğlu

Əliyeva Elnarə Yaşar qızı

Əliyeva Fatimə Əsədulla qızı

Əliyeva Gülnarə Şahvələd qızı

Əlizadə Hüsaməddin Əbülfət oğlu

Əlizadə Tural Azər oğlu

Əmirov Elşən Həsənağa oğlu

Əsgərov Mübariz Səhrab oğlu

Əsgərova Şəkibə Əmirəhməd qızı

Əzimova Kəmalə Mustafa qızı

Əzizli Elçin İmran oğlu

Feyzullayev Sənan Nadir oğlu

Hacıyev Nəsir Fazil oğlu

Hacıyeva Sevinc Məmməd qızı

Hacızadə Anar İlham oğlu

Həmidov Elşad İntiqam oğlu

Həmidov Əhməd Ənvər oğlu

Həmidova Aynur Eldar qızı

Hənifəyev Elşən Oktay oğlu

Həsənova Nəzrin Tərlan qızı

Hüseynəliyev Kazım Yaşar oğlu

Hüseynli Yaşar Şamil oğlu

Hüseynov Arzu Lətif oğlu

Hüseynov Emil Elman oğlu

Hüseynov Hafiz Ədalət oğlu

Hüseynov Hüseyn Əmrah oğlu

Hüseynov Xoca Rafiq oğlu

Hüseynova Ülkər Sahib qızı

Xankişiyeva Emma Məhəmməd Nəbi qızı

Xəlilov Anar Əhməd oğlu

Xudiyev Ceyhun Vaqif oğlu

İbrahimli Pərviz Oqtay oğlu

İbrahimov Şahsoltan Yusif oğlu

İmanov Məhəmməd Məhəbbət oğlu

İsgəndərov Rasim Tofiq oğlu

İsmayılov Asif Əlif oğlu

İsmayılov Elman Ömər oğlu

İsmayılov Tərlan Nazim oğlu

İsmayılov Tural Vaqif oğlu

İsmayılov Vəkil Eldar oğlu

İsmayılova Fəzilə Həsənqulu qızı

İsmayılova Nigar Rabil qızı

İsmayılzadə Fuad Kamal oğlu

Kərimov Əli Fikrət oğlu

Kərimov Füzuli Təvəkgül oğlu

Kərimov Rüfət Sədrəddin oğlu

Kərimov Samir Elmi oğlu

Kərimov Söhrab Məhərrəm oğlu

Qarayev Cəmil Azər oğlu

Qasımov Ceyhun Əli oğlu

Qasımov Mahir Hüseyn oğlu

Qazaxov Əli Bədrəddin oğlu

Qəhrəmanov Elnur Əhliman oğlu

Qəhrəmanov Vasif Vaqif oğlu

Qəhrəmanova Almaz Oruc qızı

Qəmbərova Ceyran Sətdər qızı

Quliyev Emil Soltan oğlu

Quliyev Nurəddin Süleyman oğlu

Quliyev Ramiz Səmərxan oğlu

Quliyeva Cəmilə Sabit qızı

Quliyeva Natiqə Elçin qızı

Quluzadə-Verdiyeva Aytəkin Yusif qızı

Qumuxov Elsevər Əsgər oğlu

Qurbanov Anar Famil oğlu

Qurbanov Cavanşir Məmməd oğlu

Qurbanov Xəqani Sayad oğlu

Qurbanov Şahhüseyn İmamqulu oğlu

Lətifova Esmira Nazim qızı

Mamedov Abid Şaban oğlu

Mansurova Qərənfil İsrayıl qızı

Mehdiyev İlham Məmmədxan oğlu

Mehdiyev Tehran Musa oğlu

Mehraliyev Rövşən Ağabba oğlu

Mehtiyev Babək Rasim oğlu

Məcidova Gülər Tahir qızı

Məmmədov Azad Tahir oğlu

Məmmədov Azər Adil oğlu

Məmmədov Bəxtiyar Elman oğlu

Məmmədov Xəyal Asif oğlu

Məmmədov Mehman Rza oğlu

Məmmədov Orxan Məhəmməd oğlu

Məmmədov Rza Məmməd oğlu

Məmmədova Esmira Vaqif qızı

Məmmədova Şamama Ələmməd qızı

Məmmədova Vəfa İbrahim qızı

Məmmədrəhimov Azər Şahverdi oğlu

Mikayılova Vüsalə Mübariz qızı

Mirzəhmədova İradə Xoca qızı

Muxtarov Anar Ramiz oğlu

Muradov Ceyhun Nizami oğlu

Muradova Gülsabah Heybət qızı

Mustafayev Rasim Yaqub oğlu

Nəbiyev Rəhman Qoca oğlu

Nəcəfova Zülfiyyə Zöhrab qızı

Nəsibov Emin Səfyar oğlu

Nəsirov Elnur Nəsir oğlu

Novruzov Elçin Səfəralı oğlu

Nurəliyeva Mənzərxanım Fikrət qızı

Nuriyev Seymur Malik oğlu

Orucov Elmar Ömər oğlu

Paşayev Elman Faxrəddin oğlu

Pirverdiyev Mübariz Ramiz oğlu

Rəcəbov Elçin Həsən oğlu

Rəhimli Fəxri Kəlbi oğlu

Rəsulov Anar Mənsur oğlu

Rəşidov Mürşüd Fəxrəddin oğlu

Rumzadə Rəşid Faiq oğlu

Rüstəmov Məmməd Vaqif oğlu

Rüstəmov Vitali Baxış oğlu

Rzayev Anar Məmməd oğlu

Rzayev Orxan Vəli oğlu

Rzayev Yaşar Əziz oğlu

Sadıqova Rəna Gündüzovna

Sarıkişiyev Sərvər Vaqif oğlu

Seyfullayev Məhəmmədəli Seyfulla oğlu

Seyidova Günel Miryusif qızı

Səfərova Nuranə Sabir qızı

Szorg-Eminova Sərvinaz Şahin qızı

Tağıyev Anar Əflan oğlu

Tağıyev Əcəmi Sabir oğlu

Tağıyeva Aynurə Natiq qızı

Talıbzadə Təyyar Vasif oğlu

Usubəliyev Asif Adil oğlu

Vahidov Vahid Habil oğlu

Vəliyev Vüqar Yusif oğlu

Yusifov Rəşid İsmayıl oğlu

Yusif-zadə Tamerlan Namiq oğlu

Zamanov Kazım Həsən oğlu

Zamanova Aynurə Fəqani qızı

Zamanova Leyla Zaman qızı

Zülfüqarov Asim Asəf oğlu.

2. Dövlət qulluğunda uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslərə “Əməkdar dövlət qulluqçusu” fəxri adı verilsin:

Babayeva Ülkər Əskər qızı

Dadaşov Mehdi Tələt oğlu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.