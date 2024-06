2024-ci ilin yanvar-may aylarında Azərbaycan sığorta bazarı üzrə yığımlar 13,6% artaraq 643.8 milyon manata çatıb.

Metbuat.az Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu dövrdə həyata keçirilən sığorta ödənişlərin həcmi 57,5% artaraq 274.8 milyon manata yüksəlib.

Sığorta bazarının zərərlilik göstəricisi artıb. Belə ki, ötən ilin ilk 5 ay ərzində toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 30,7 manatı ödəniş edilibsə, bu ilin eyni dövründə bu rəqəm 42,7 manat olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.