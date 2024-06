Türklərin bəxti gətirmədi - Qrupdan çıxsalar, bu rəqiblər gələcək

Avropa çempionatının B qrupunda Xorvatiya ilə 1-1 hesablı bərabərlikdən sonra İtaliya yığması 4 xalla növbəti tura vəsiqə qazanıb. Eyni zamanda, bu oyunun nəticəsinə əsasən Türkiyə millisinin növbəti turdakı rəqibləri müəyyənləşib.

Metbuat.az Yenisabah.az-a istinadən xəbər verir ki, türklər qrupdan 2-ci çıxacaqları təqdirdə Fransa millisinə rəqib olacaq. Türkiyə “ən yaxşı üçüncülər”dən biri kimi növbəti mərhələdə turnirin əsas favoritlərindən biri olan İngiltərə ilə qarşılaşacaq.

Çox az ehtimal olunsa da, qardaş ölkənin öz qrupunda lider olmaq şansı hələ qalır. Bunun üçün Gürcüstan millisi Portuqaliyanı böyük hesabla məğlub etməlidir. Belə bir ssenaridə Türkiyə millisi növbəti turda Danimarka və Sloveniya millilərinin biri ilə qarşılaşacaq.

