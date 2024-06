"Beşiktaş" bir çox klubun arxasınca qaçdığı Rafa Silva ilə anlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat klubun "X" hesabında paylaşılıb. Klubun vitse-prezidenti Hüseyn Yücel Portuqaliyanın paytaxtı Lissabona gedərək Rafa Silva və nümayəndələri ilə görüşüb. İki tərəf arasında aparılan danışıqlardan sonra razılıq əldə olunub.

