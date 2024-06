Arda bu şərtlə "Real"da ayrılacaq - Gedəcəyi klub da bəllidir

“Real Madrid” Arda Gülerin klubdan icarəyə göndərilməsi üçün şərt irəli sürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Liverpul" Arda Güleri icarə əsasında heyətinə qatmaq üçün hərəkətə keçib. “Real”ın bu icarə təklifinə iki şərtlə icazə verdiyi deyilir. “Team Talk”da yer alan xəbərə görə, “Real Madrid” ilk şərt olaraq “Liverpul”un Arda Güleri yanvar ayına qədər icarəyə götürməsinə icazə verəcək. Ancaq müqavilə şəraitdən asılı olaraq mövsümün sonuna qədər uzadıla bilər.

Məlumata görə, “Real Madrid” icarə müqaviləsinə heç bir alış variantının daxil edilməyəcəyini şərt qoyub. "Liverpul"un bu şərtləri qəbul edəcəyi təqdirdə transferin reallaşa biləcəyi bildirilir.

