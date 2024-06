Tbilisidə səfərdə olan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun gürcüstanlı həmkarı İliya Darçiaşvili ilə görüşü olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, XİN başçıları az sonra mətbuata birgə bəyanatla çıxış edəcəklər.

Ceyhun Bayramovun gün ərzində Gürcüstan Baş naziri İrakli Kobaxidze ilə, həmçinin Gürcüstan parlamentində görüşləri planlaşdırılıb.

