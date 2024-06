Türkiyə millisinin AÇ-2024-dən əldə etdiyi gəlir açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, millinin AÇ-2024-dəki gəliri aşağıdakı kimidir:

İştirak haqqı: 9 milyon 250 min avro

Qalibiyyət bonusu: 2 milyon avro

Son 16 mükafat: 1 milyon 500 min avro

Cəmi: 12 milyon 750 min avro (21 847 604 manat)

Qeyd dedək ki, Türkiyə millisi qrup mərhələsini 2-ci pillədə başa vuraraq 1/8 finalda Avstriya ilə oynamaq şansı əldə edib. Matç 2 iyul Bakı vaxtı ilə 23:00-da keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.