Lənkəranda 5 maqnitudalı (ML) zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib. "Talış Dağlıq zonasında zəlzələ qeydə alınmışdır", – məlumatda qeyd olunub.

Yeraltı təkanların yerli vaxtla saat 07:43-də qeydə alındığı diqqətə çatdırılıb.

Sakinlərin bildirdiyinə görə, təkanlar Lənkəran, Neftçala rayonlarında hiss edilib.

