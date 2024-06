Sarayda konsertinə niyə icazə verilməyib? - Meyxanaçıdan AÇIQLAMA

Meyxanaçı Orxan Lökbatanlı Heydər Əliyev sarayında konsert vermək üçün müraciətinin rədd edilməsi ilə bağlı məlumata aydınlıq gətirib.

Metbuat.az Qaynarinfo.az-a istinadən bildirir ki, Orxan Lökbatanlı açıqlamasında xəbərin doğru olduğunu deyib. Meyxanaçı bildirib ki, 4 ay bundan öncə saray rəhbərliyinə konsert vermək üçün müraciət edib, amma ona icazə verməyiblər:

”Mən özümə, sənətimə arxayınam, bilirəm ki, sarayın səhnəsini tamaşaçı ilə doldura bilərəm. Özü də mənim konsert layihəm fərqli idi. Yəni, mən tək olmayacaqdım, qonaqlarım da olacaqdı. Amma olmadı”.

Orxan Lökbatanlı müraciətinə yox cavabı almasının səbəbini repertuarı ilə əlaqələndirib:

"Düşünürəm ki, ancaq repertuar ola bilər. Amma saray konsert üçün məkandırsa, bu da mənim solo konsertimdir. Hamı necə biz də elə, sənət adamları arasında ayrıçeçkilik etməzlər. İndi layihəmi həyata keçirmək üçün məkan axtarıram. Nə vaxt hansı məkanda icazə versələr, layihəmi həyata keçirəcəyəm”.

Qeyd edək ki, müğənnilər Vəfa Şərifova, Şəbnəm Tovuzlu və meyxanaçı Orxan Lökbatanlı Heydər Əliyev Sarayında konsert vermək istəyib. Amma onlara sözügedən mədəniyyət ocağında konsert verməyə icazə verməyiblər. Xatırladaq ki, bu barədə məlumatı aparıcı-prodüser Tarix Əliyev "Xəbərin var?” verilişində yayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.