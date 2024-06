Qarabağ Universitetində yeni təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Qarabağ Universitetinin rektoru Şahin Bayramov müvafiq Əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, Ramil Hacıyev Beynəlxalq dil mərkəzinə direktor təyin olunub.

Qeyd edək ki, R.Hacıyev Türkiyənin 19 Mayıs Universitetində “İngilis dili müəllimliyi” ixtisası üzrə bakalavr, “Xarici dilin tədrisi metodologiyası” ixtisaslaşması üzrə isə magistratura təhsilini tamamlayıb. Hazırda təhsilini doktorantura səviyyəsində davam etdirir.

