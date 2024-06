İyulun 1-dən ölkədə taksi xidməti ilə bağlı yeni qanun qüvvəyə minəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, paytaxt ərazisində yalnız sertifikat almış və qeydiyyatdan tam keçən sürücülər taksi fəaliyyəti ilə məşğul ola biləcəklər. 70 min sürücüdən cəmi 24 min nəfər sertifikat alıb ki, bunun da cəmi 10 mini qeydiyyatı tam başa vurub.

Yeni qaydaların tətbiqindən sonra hər kəsi düşündürən bir sual var.

Taksi fəaliyyətinə nəzarət necə həyata keçiriləcək?

Ətraflı Baku TV-nin süjetində:

