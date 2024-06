Bakı Mühəndislik Universitetinin məzun gecəsində maraqlı görüntülər qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, universitetin Sudandan olan tələbəsi Mohamed Musa Azərbaycan dilində mahnı ifa edib. Onun bu görüntüləri sosial şəbəkədə maraqla qarşılanıb.

Həmin videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.