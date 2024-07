Bu gün Oxu.az xəbər saytının 11 yaşı olur.

Metbuat.az xəbər verir ki, sayt 2013-cü ildə fəaliyyətə başlayıb və qısa müddətdə geniş oxucu auditoriyası toplayıb.

Xəbərləri Azərbaycan və rus dillərində oxucularına çatdıran saytda müsahibə, reportaj, analitik məqalələr, foto və video materiallar yayımlanmaqdadır.

"Metbuat.az" kollektivi adından Oxu.az-da çalışan həmkarlarımızı təbrik edir, onlara fəaliyyətlərində uğurlar arzulayırıq.



