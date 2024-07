Azərbaycan millisinin üzvü Mahir Emrelinin formasını geyindiyi "Dinamo Zaqreb" klubu onu maraqlı formada təbrik edib.

Metbuat.az bildirir ki, klubun rəsmi səhfəsində futbolçunun uşaqlıq fotosu paylaşılaraq Azərbaycan dilində qeyd edilib:

"Ad günün mübarək, Mahir".

Həmin paylaşımı təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.