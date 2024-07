Bakıda taksilərin qiyməti kəskin bahalaşdı - VİDEO

Nazirlər Kabinetinin taksi fəaliyyəti ilə bağlı 27 mart 2024-cü il tarixli qərarı ilə təsdiqlənən və 2024-cü il iyulun 1-dən qüvvəyə minən yeni qaydalar nə taksi sürücülərini, nə də sərnişinləri qane edir.

Belə ki, sərnişinlər od tutub yanan qiymətlərdən, sürücülər isə müştəri azlığından şikayət edirlər.

"Xidmət onsuz da yerində qalıb. Əvvəl keyfiyyət olmasa da, taksi tapa bilirdik. Amma indi keyfiyyət də yoxdur, taksi də. Qiymət isə çox bahadır. Əvvəl beş manata getdiyim yolu indi 10 manat yazır", - deyə paytaxt sakini narazılığını bildirib.

Ətraflı Baku TV-nin süjetində:

